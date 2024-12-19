السيسي يطلق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الثماني الأعضاء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه إيمانا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا يسعدنى أن أعلن عن إطلاق المبادرة التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة، إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

وجاء ذلك خلال افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.