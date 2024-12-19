تنفيذ تجربة إخلاء بمدرسة للتعليم الأساسي ببني سويف للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة

نفذت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تجربة الإخلاء “محاكاة افتراضية “ التي نفذتها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الدكتورة عائشة عبدالرحيم مدير إدارة الأزمات بالمديرية، والتي أجرتها مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق بني سويف" وذلك ضمن خطة المديرية للاستعداد والتعامل مع الأحداث وتدريب العاملين والطلاب على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات حال وقوعها، وصقل وتنمية مهاراتهم على التعامل مع الأزمات والطوارئ.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة.

تعليم بني سويف:تنفيذ تجربة إخلاء" محاكاة"بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي

ومن جانبها تابعت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف فعاليات، بدء سيناريو تنفيذ تجربة الإخلاء الافتراضية مع تشغيل جرس الإنذار وقد تم خروج الموظفين والطلاب حسب الخطة في مكان التجمع عبر مخارج الطوارئ المعدة للإخلاء ونجحت خطة الإخلاء في وقت وجيز بمشاركة أعضاء لجنة الأزمات والكوارث .

واكدت وكيل الوزارة على تعميم التجربة على كل المدارس والمنشآت التعليمية

وأثنت وكيل وزارة التعليم ،على الجهود المبذولة في تدريب العاملين والطلاب بالمدرسة على تنفيذ خطة الإخلاء بكل دقة وفي أقل وقت ممكن، مؤكدة أن خطة الإخلاء والتدريب عليها تعتبر من الضروريات المهمة في المنشآت التعليمية لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة بها وتقلل من فرص إصابة العاملين في حالة الطوارئ وتزيد الوعي والحس الأمني لدى العاملين

وأشارت إلى ضرورة أهمية التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المدارس وتطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، موضحة أن خطة الإخلاء التي نفذت هدفها التأكد من جاهزية السلامة داخل المدرسة، موجهة الشكر والتقدير لكل الجهات المشتركة في تنفيذ تجربة الإخلاء والتي ساهمت في نجاح التجربة.