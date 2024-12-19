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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران خريستوفوروس يجرى عملية جراحية في أحد مستشفيات اليونان

رئيس أساقفة كيرياكوبوليس
رئيس أساقفة كيرياكوبوليس خريستوفوروس
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أعلنت مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس من خلال مركزها الإعلامي، أن المطران خريستوفوروس رئيس أساقفة كيرياكوبوليس خريستوفوروس، قد أجرى عملية جراحية في إحدى مُستشفيات مَدينةِ تسالونيكي في جُمهورية اليُونان.

وأضاف المركز الإعلامي للكنيسة، أن صحة المطران جَيدة الآن ويَتماثل للشفاء بحسب الإشراف الطبي المُرافق لحالتهِ، كما سَيقضي فترة زمنيّة قصيرة ليتعافي قبلَ عَودتهِ المُنتظرة للعاصمة عمّان

واختتمت الكنيسة بيانها بان المطران خريستوفوروس يُرسل للجَميع أطيب التّحيات والأدعية الأبوية، مُتمنياً خيراً وسَلاماً للجَميع بمناسبة الأعياد المَجيدة.

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