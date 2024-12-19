الرئيس الإندونيسي: نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التى تمثل القوة الاقتصادية الثالثة عالميًا

وجه برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة القمة الـ11 الحالية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وأضاف الرئيس الإندونيسي، اليوم، خلال كلمته في فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التي تمثل القوة الاقتصادية الثالثة حول العالم، مؤكدًا دعم كل دول المنظمة للشعب الفلسطيني.

وأكد، أنه يجب أن تكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة، وسنقوم بالتركيز على القواسم المشتركة بين دول المنظمة.

وأوضح الرئيس الإندونيسي، أنه يجب العمل على تمكين المجتمع الإسلامي وتعزيز الرخاء بدوله وتسريع التحول الاقتصادي.