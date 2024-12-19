رئيس القابضة للمياه ومحافظ البحيرة يتفقدان مركز التدريب المطور بالشركة.. صور

أجري المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية شملت مركز التدريب المطور بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، رافقهما خلال الجولة الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة زيارة القاعات التدريبية ومعامل الحاسب الالي المطورة، والمجهزة بأحدث الإمكانيات التقنية المتطورة التي يوفرها المركز لتأهيل العاملين والطلاب.

كما حضرت محافظ البحيرة تدريبًا عمليًا لفنيي المحطات داخل قاعة تدريب مجهزة بأحدث الأجهزة، تتيح محاكاة عملية لصيانة وتشغيل المحطات بكفاءة.

كما تضمنت الجولة زيارة معمل العدادات والطلمبات، الذي يعد مرفقًا رئيسيًا بالمركز، حيث يتم تدريب الفنيين وطلاب المدرسة الثانوية على أحدث التقنيات المستخدمة في صيانة وتشغيل العدادات والطلمبات لضمان تقديم خدمات دقيقة وعالية الجودة.

وزارت المحافظ ورشة الشبكات، التي تحاكي الواقع العملي من خلال توافر جميع أنواع المواسير، العدد، والآلات المستخدمة في مد خطوط المياه وصيانة الطلمبات.

وأشادت عازر، بهذا النموذج التطبيقي الذي يُعد من أبرز المرافق التعليمية بالمركز، مؤكدة دوره في إعداد الطلاب والعاملين لمواجهة تحديات العمل الميداني.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن إعجابها بالمستوى المتميز للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة، مشيدةً بالطلاب المتميزين أصحاب المواهب والقدرة على الابتكار.

وخصت بالذكر الطالب عبد الرحمن محمد حمودة، صاحب البحث العلمي الذي يهدف إلى تقليل استهلاك البنزين بنسبة 40%.

وأكدت عازر، علي توفير المحافظة الدعم اللازم للطالب للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة المائي، حيث حظي بحثه باهتمام واسع.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان بالبنية التحتية المتطورة لمركز التدريب، مؤكدًا أن المركز يعكس استراتيجية الشركة القابضة لتطوير العنصر البشري، باعتباره الأساس في تحسين جودة الخدمات.

وأوضح رسلان، أن المركز يعتمد على أساليب تدريبية حديثة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يعزز جاهزية العاملين والطلاب لمواكبة تحديات قطاع المياه والصرف الصحي.

كما زارت محافظ البحيرة، ورئيس الشركة القابضة مركز خدمة العاملين التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وأوضح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مياه البحيرة، أن مركز خدمة العاملين، يُعتبر إضافة نوعية في إطار حرص الشركة على تحسين الخدمات المقدمة للعاملين في مختلف الفروع، حيث يساعد العاملين فى إتمام الإجراءات الحكومية والإدارية والتى منها: (استخراج بطاقات الرقم القومي - استكمال مستندات الإسكان الاجتماعي).

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