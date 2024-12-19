الرئيس الأيراني: مصر دولة كبيرة وذات تاريخ عريق

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أن مصر تعد دولة كبيرة وذات تاريخ عريق.

كما أشار إلى أن المنظمة ستتمكن من تحقيق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين دول المنظمة من أجل مصلحة شعوبها.

وأوضح أن مصر تمثل دولة هامة للغاية وتمتلك موارد عديدة، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.

كما لفت إلى أن هناك برامج تهدف لدعم الاستثمار، وتمكين الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى أفكار لتعزيز التكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال. وأكد على العمل المستمر لتسريع الشراكات التجارية بين دول المنظمة وتجاوز الخلافات.