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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ البحيرة تتابع جهود تحسين خدمات مياه الشرب مع قيادات الشركة القابضة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء اللقاء بهدف متابعة موقف تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، وبحث سبل تطوير وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجارية، وخطط التوسع المستقبلي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، بما يحقق استدامة تقديم خدمات عالية الجودة.

كما تم استعراض موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز كفر الدوار ودمنهور، حيث أكدت المحافظ ضرورة تكثيف الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة بتلك المناطق، خاصةً في ظل التحديات المتعلقة بزيادة عدد السكان والاحتياجات المتزايدة.

وأكدت أهمية تحديد الأولويات الضرورية والعمل على الانتهاء من المشروعات الجارية في أسرع وقت لضمان وصول الخدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق رؤية الدولة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، مشيدةً بالجهود المبذولة لتطوير القطاع ودعم المشروعات التنموية بمحافظة البحيرة.

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