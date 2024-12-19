الرئيس التركي: أشكر الرئيس السيسي على استضافة فعاليات القمة وحفاوة الاستقبال

شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة فعاليات القمة وحفاوة الاستقبال.

وثمن الرئيس التركي أردوغان، القيادة المصرية لمنظمة الدول الثماني النامية.

واستقبل الرئيس السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب وصوله مقر انعقاد القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل القادة المشاركين في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

ووصل أمس الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي «D8»، والتي تستضيفها القاهرة .

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

واجتمع مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8" - أمس الأربعاء- بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.