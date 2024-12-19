الثقافة تحتفل برأس السنة والكريسماس بثلاث حفلات على مسرح الجزيرة بالزمالك

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ثلاث حفلات فنية احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس، وذلك على مسرح الحديقة بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، أيام 26، 27، 28 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

والحفل الأول تحييه فرقة (رسالة سلام) بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح في الثامنة مساء الخميس 26 ديسمبر، الحفل مجانًا وتقدم من خلاله الفرقة عروضًا فنية مميزة تجمع بين فرق الإنشاد الصوفي، الترانيم الكنسية "كابيلا"، والتراتيل القبطية، في أداء يعكس التناغم الثقافي المصري.

ويحيي الثاني الذي يُقام في السابعة مساء الجمعة (27 ديسمبر)، الفنان (إيهاب عز الدين وفرقته)، حيث يقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي إيهاب عز الدين بمشاركة مجموعة من الفنانين: المطرب تامر كارلوس، والمغنية البرازيلية كلوديا، والمطربة هنا، ومحمد بيدق، مزيجًا من الأغنيات العربية والأجنبية بعدة لغات.

أما الحفل الثالث والأخير ضمن احتفالية وزارة الثقافة تقدمه فرقة (شوية فن) مساء السبت (28 ديسمبر) في السابعة مساءً، حيث يقدم الفنان جو وفرقته مجموعة من الأغاني الفلكلورية ومقطوعات موسيقية تراثية بتوزيع موسيقي حديث.

وتقدم وزارة الثقافة هذه الحفلات مشاركةً منها الجمهور المصري بهجته واحتفالاته برأس السنة الجديدة وأعياد الكريسماس، كما يجسد هذا التعاون الرائع بين صندوق التنمية وقطاع الفنون التشكيلية توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات مؤسساتها عبر التكامل والتعاون فيما بينها، وتقام جنيه الحفلات بمركز الجزيرة للفنون بشارع الشيخ المرصفي بجوار فندق ماريوت ونادي الجزيرة الرياضي في الزمالك.

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