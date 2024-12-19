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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات المهرجان الكشفي الثاني للنشء بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

البرنامج الكشفي
البرنامج الكشفي
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأنشطة الشبابية تُساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في البناء المجتمعي وإحداث التنمية المستدامة من خلال إكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الإندماج مع الغير لديه حس واعي وانتماء لوطنه.

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت إدارة تنمية النشء بالشرقية ( القسم الكشفى ) بالمشاركة بالمهرجان الكشفي الثانى للنشء ( الكشافة - المرشدات - الاشبال - الزهرات ) والذى نظمته الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة خلال الفترة من ١٥ : ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤م  لتقييم المهارات الكشفيه للشعب التخصصية والمنفذه بمراكز شباب ( منشأة رضوان - ابو كبير - شرقية مباشر  ) وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أن الحضور والقاده ولجان التقييم  قد أشادوا بانضباط فريق الشرقية حيث شمل التقييم ترتيب الغرف ونظافتها والإلتزام بطابور الصباح ومواعيد المطعم والمشاركة التفاعلية فى المهارات التى تم تعليمها للنشء مسبقا بمراكز الشباب .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المشاركة في المعسكرات الكشفيه تهدف إلى صقل مهارات الكشفيين من النشء أعضاء الشعب التخصصية بمراكز الشباب وتدريبهم على المهارات الكشفية والإنضباط والإلتزام ليصبحوا قادة كشفيين منذ الصغر ويتم التدريب بالمعسكر من خلال تنظيم ورش عمل للتدريب علي  إستخدام الحبال،  رسم شعار  المحافظة ، والأشغال اليدوية وكيفية إعادة تدوير المخلفات ، وكيفية إعداد شنطة الإسعافات الأولية، وحفلات السمر  ، لافتاً إلي أن ختام المعسكرات الكشفيه يتم خلالها تنظيم اليوم الوطنى للمحافظات المشاركة بحيث تقدم كل محافظة التراث التى تشتهر به ويمثلها.

أبي قير بالإسكندرية الدكتور محمود ارة الشباب والرياضة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني