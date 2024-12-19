عمومية حديد عز تناقش قرار شطب الشركة من البورصة 28 يناير المقبل

دعا مجلس إدارة شركة حديد عز، مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده يوم 28 يناير المقبل، للنظر في جدول الأعمال المقرر.

ووفقًا لإفصاح الشركة المرسل إلى البورصة، اليوم الخميس، تناقش عمومية الشركة الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الإثنين الماضي، على نشر تقرير الإفصاح لشركة حديد عز بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة في 7-12-2024.

وأشارت الهيئة في بيان مرسل إلى البورصة، إلى طلب شركة حديد عز المقدم إلى الهيئة بتاريخ 8-12-2024، والمرفق به تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، نود الإفادة بأنه وفقًا لما تقضي به المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإنه لا يوجد مانع من قيام شركتكم بنشر تقرير الإفصاح المذكور على شاشات البورصة واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة.