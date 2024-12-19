الثقافة تجري قرعة علنية للناشرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ56.. صور

أجرت وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الأربعاء، قرعة علنية، لدور النشر المصرية والعربية، المشاركة في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر القرعة العلنية، المستشار القانوني للهيئة، وممثل عن اتحاد الناشرين العرب الدكتورة فاطمة البودي، ومجموعة كبيرة من الناشرين المشاركين في المعرض، والذين أعربوا عن سعادتهم بالشفافية في تسكين دور النشر، بصالات العرض الخاصة بالمعرض هذا العام.

وتم تسكين الصالات كالآتي: صالتي «1» و«2» خاصة بالنشر العام، وصالة رقم «3» خاصة بالناشرين العرب، وصالة رقم «4» مخصصة لكتب التراث وبعض دور النشر العربية، وصالة رقم صالة رقم «5» خاصة بكتب الطفل.

ومن ناحية أخرى، تواصل هيئة الكتاب، إصدار العديد من المؤلفات في كافة فروع المعرفة، المقرر المشاركة بها في المعرض هذا العام، إلى جانب الآلاف من العناوين الصادرة عنها من قبل.

وتعمل الهيئة على تجهيز البرنامج الثقافي للمعرض، المقرر إقامتها على على الدورة الـ56، بمشاركة مجموعة كبيرة من الكتاب والمبدعين والمفكرين من دول العالم.

وتستقبل الهيئة الأعمال الإبداعية للكتاب والمؤلفين، للتقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 5 يناير المقبل، في ستة عشر فرعًا، منها ثمانية مجالات وهي: (النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، الكتاب العلمي في فرعي "الهندسة الوارثية- الهندسة الجينية"، والعلوم الإنسانية "دراسات إفريقية"، وكتاب الطفل)، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: الرواية وعلوم المستقبل.

فضلا عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من الهيئات الأخرى وهي:

جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث، بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وجائزة أفضل كتاب مترجم، وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وجائزة أفضل كتاب في الفنون في مجال "الموسيقى"، بالتعاون مع أكاديمية الفنون، وجائزة أفضل ناشر مصري، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، وجائزة أفضل ناشر عربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

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