إدارة التجنيد والتعبئة تدفع عددًا من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية داخل وخارج الجمهورية.. صور

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددًا من اللجان التجنيدية والقضائية إلى دولتى إيطاليا والإمارات العربية المتحدة وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر المقيمين بدول الاتحاد الأوروبى ودول الخليج العربى ومنحهم شهادات المعاملة وإنهاء مواقفهم التجنيدية.

وذلك حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أبناء الوطن بالخارج باعتبارهم جزءا أصيلا من نسيج الشعب المصرى العظيم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وانطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم فى أماكن وجودهم خارج مصر.

وفى سياق متصل قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطنى المحافظات الحدودية فى محافظة شمال وجنوب سيناء ومناطق حلايب وشلاتين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجانًا فى أماكن وجودهم وذلك على مدار عدة أيام.