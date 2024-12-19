إسرائيل تسيطر على مصدر مياه حيوي في سوريا

أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصادر سورية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز في جميع التلال الاستراتيجية والمواقع العسكرية في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا.

ويعتقد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر الآن على 95 في المائة من المنطقة، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني الخميس.

وبالإضافة إلى ذلك، سيطرت قوات الاحتلال على مجرى نهر اليرموك وسد الوحدة، الذي يوفر المياه للأردن للشرب والزراعة، والكهرباء الكهرومائية لسوريا ، والسيطرة على السد تمنح إسرائيل السيطرة على أحد مصادر المياه الرئيسية في سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان: "دخلت القوات الإسرائيلية قرية كويا وسد الوحدة التاريخي بالقرب من الحدود السورية الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم أسلحتهم في المنطقة."

كما استولي جيش الاحتلال الإسرائيلي على 440 كيلومترا مربعا من الأراضي السورية. وأشارت التقارير كذلك إلى أن جيش الاحتلال شن خلال الأسبوع الماضي وحده 450 غارة جوية استهدفت 50 موقعا عسكريا في سوريا.