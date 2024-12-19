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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية للفنون والإدارة الثقافية بجامعة حلوان

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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 أعلن قسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية عن فتح باب التسجيل للدبلومة المهنية النوعية بعنوان "الفنون والإدارة الثقافية" للعام الأكاديمي الجديد، يأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة حلوان المتميزة لتطوير البرامج الأكاديمية المؤهلة لسوق العمل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتورة أمل مصطفى رئيس قسم النقد والتذوق الفني، لتأهيل الكوادر الأكاديمية في مجال إدارة الفنون التشكيلية بكفاءات علمية وثقافية متميزة.

وتهدف الدبلومة المهنية إلى إعداد متخصصين قادرين على العمل داخل المتاحف والمعارض الفنية والمؤسسات الثقافية، مع التركيز على إثراء الحركة الثقافية وتعزيز الهوية المصرية من خلال الممارسات الفنية المتقدمة.

يحصل الملتحقون بالدبلومة على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تؤهلهم للعمل في مجالات متنوعة تجمع بين النقد الفني والإدارة الثقافية بمستوى احترافي عالٍ.

يركز البرنامج على تنمية مهارات التحليل النقدي وتعميق القدرات المعرفية في قراءة وتقييم الأعمال الفنية، مع التركيز على فهم وتوثيق وتقييم الإبداعات الفنية في مختلف المجالات.

يمنح البرنامج الدارسين القدرة على مناقشة المفاهيم الفكرية والثقافية وربطها بالقضايا المجتمعية، مما يساهم في خلق جيل جديد من المتخصصين القادرين على فهم وتفسير الحراك الفني المعاصر.

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