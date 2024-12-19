رئيس حكومة بنجلاديش: سعداء بوجودنا في القاهرة ونشكر الرئيس السيسي على التنظيم الرائع

قال الدكتور محمد يونس، رئيس الوزراء بحكومة بنجلاديش، إن النسخة العاشرة من منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي كانت تحت رئاسة بنجلاديش، معربًا عن سعادته بالمشاركة في القمة الـ 11 للمنظمة، قائلًا: "سعيد للغاية بوجودنا في ضيافة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وأضاف يونس في كلمته خلال افتتاح القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: "سعداء بالتنظيم الرائع والاستقبال المهيب في القاهرة التاريخية"، مثمنًا على دور مصر البارز وكذا الالتزام الكامل لمعايير المنظمة لدعم وتعزيز القيم المتبادلة والتعاون المشترك.

وتابع، أنه منذ توليه لرئاسة مجموعة الثمانية النامية في 2021، كان يتم دعم التعاون الوثيق بين الدول في فترة عصيبة وكان هناك الكثير من العوائق في جائحة كورونا ما أثر سلبًا على التجارة في الدول جميعًا، ولذلك قررنا بتأسيس المجلس التابع لقمة الثمانية.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل القادة المشاركين في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

واجتمع مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8"، أمس، بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.