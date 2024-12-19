بالصور.. إطلاق العرض الخاص لمسلسل "فقرة الساحر"

احتفل صناع مسلسل "فقرة الساحر" بالعرض الخاص له مساء أمس الأربعاء بحضور صناعه.

وفي تصريحات صحفية خلال العرض الخاص قال الفنان طه دسوقي: “كانت تجربة مثيرة جدًا أن أكون جزءًا من “فقرة الساحر” كانت طاقة وحماس الفريق خاصة أنها المرة الأولى التي أعمل فيها مع أسماء جلال وعلي قاسم، وقد كانت الكيمياء بيننا رائعة، أنا فخور بما أنجزناه معًا، وأتطلع بشغف لرؤية ردود فعل الجمهور على هذه القصة الجديدة والمشوقة، وهذا الدور مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، ولا أستطيع الانتظار حتى يشاهد الجمهور جانبًا جديدًا مني”.

من جانبها قالت الفنانة أسماء جلال: “أن أكون جزءًا من هذا العمل كانت تجربة لا تُنسى،التعاون مع أشخاص موهوبين جعلها أكثر تميزًا، يقدم “فقرة الساحر”شيئًا فريدًا، وأنا متحمسة لأن يشاهد الجمهور هذه الرحلة المثيرة معنا”.

"فقرة الساحر" هي قصة مثيرة تسلط الضوء على مغامرات ثلاثة أصدقاء لمى، ألفي، ومكس الذين ينطلقون في رحلة من الوفاء والصداقة لتأسيس فريق بارع من المحتالين، بفضل مهاراتهم الفريدة، يستهدفون الأثرياء الذين يعتبرونهم مستحقين وفق معاييرهم الأخلاقية الصارمة، مع الالتزام بقواعده الصارمة، عدم إلحاق أي ضرر جسدي، وعدم استهداف الأبرياء.

المسلسل من إخراج تامر محسن، سيناريو من تأليف إياد صالح، ويبدأ عرضه اليوم الخميس عبر إحدى المنصات.