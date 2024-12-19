بالفيديو.. باحث سياسي: الشائعات تستهدف مصر لكونها قوة كبرى في العالم أجمع

كشف الدكتور زين شحاتة، الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، خطر الشائعات وتأثيرها على استقرار الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن مصر استعادة حريتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج صباح البلد على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي رفع كفاءة الجيش المصري منذ توليه الرئاسة، الأمر الذي جعل عيون الدول تطرقت إلى مصر بعدما أصبحت قوة كبرى في الشرق الأوسط والعالم.

وأشار إلى أن الشائعات لن تتمكن من الانغماس بين المصريين، لأن المصريين كتلة واحدة منذ آلاف السنين، محذرا من استخدام السوشيال ميديا وسيلة لتلقي المعلومات التي أصبحت وسيلة لنشر الشائعات وإثارة البلبلة.

واختتم قائلا: حروب الجيل الخامس أصبحت تعتمد على التكنولوجيا والعولمة، فحروب الأسلحة أصبحت تقليدية، والهدف الآن هو هدم الإنسان وحضارته وثقافته ووأد الأمل.