الرئيس السيسي يرحب بالقادة المشاركين في قمة الدول الثماني النامية

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقادة المشاركين في القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، قائلًا: "أرحب بكم في مصر وتحديدًا العاصمة الإدارية الجديدة بما تحمله من أبعاد حضارية وثقافية وتنموية".

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال افتتاح القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن لكل دولة من دولنا تاريخ وحضارة وثقافة، وكذلك خلفيتها الاقتصادية التي تميزها وهو الأمر الذي يعلي من قيمة منظمتنا ويعزز من روح التضامن والتكامل والعمل المشترك فيما بيننا.

وتابع: أعرب عن تقديري للدكتور محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة لدولة بنجلاديش لما بذلته بلاده من جهود متواصلة خلال رئاستها للمنظمة كما أشكر سكرتارية المنظمة بقيادة إيزاك إمام على عملها الدؤوب وجهودها في الإعداد لهذه القمة.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل القادة المشاركين في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

واجتمع مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8" - أمس الأربعاء- بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.