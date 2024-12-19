السيسي: عنوان قمة منظمة الدول الثماني له أكثر من دلالة للتركيز على الاستثمار في الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تنعقد تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد”، وهو عنوان له أكثر من دلالة للتركيز على الاستثمار في الشباب الذين يمثلون عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل، فضلًا عن أبعاده الاقتصادية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي قاطرة حقيقية للتنمية في الدول النامية.

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس: "نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة تحت فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وتثور فيها الحمائية الاقتصادية والتجارية وازدواجية المعايير.

وكان الرئيس قد استقبل القادة المشاركين في القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.



وأنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

واجتمع مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8" - أمس الأربعاء- بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.