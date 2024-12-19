جدل بين جاستن بيبر وهايلي زوجته بسبب خطوبة سيلينا جوميز

شارك جاستن بيبر أغنية في خلفية أحدث منشور له على إنستجرام مع زوجته هايلي بيبر (بالدوين سابقًا)، وأثارت الأغنية تكهنات بين المعجبين بأنها رد غير مباشر على إعلان خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو، ونشر المغني البالغ من العمر 30 عامًا منشورين على إنستحرام يوم الاثنين، 16 ديسمبر، وكان لكل منهما أغنية تدور حول الذكريات مع حبيبة سابقة.

في المنشور الأول، شارك جاستن سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو من رحلة حديثة له مع هايلي لحضور زفاف أحد أصدقائهما، حيث تضمنت اللقطات صورًا لهما معًا، إلى جانب صور منفردة ومناظر طبيعية، وفي الخلفية، كانت أغنية “The Dress” للمغني ديجون تعزف، وتحتوي كلماتها على عبارات تحمل طابعًا حنينياً مثل:

“يجب أن نخرج ونرقص كما كنا نرقص، يجب أن نخرج ونتشابك الأيدي كالعشاق، ولا أستطيع أن أقول لك من سيبقى، حسنًا، ربما هذا سؤال وجواب لا أملكهما.”

منشور ثانٍ بأغنية مثيرة للجدل:

المنشور الثاني كان عبارة عن صورة واحدة تُظهر هايلي وهي تقبل جاستن على خده، مع أغنية “All My Ghosts” للمغنية ليزي مكالبين في الخلفية، أثارت هذه الأغنية جدلاً أكبر، حيث تتحدث عن زفاف الحبيبة السابقة بكلمات مثل:

“أستطيع أن أراه الآن، زفاف العام. أستطيع أن أراه الآن، وهو يقف هناك ويمسح دموعه. أستطيع أن أراه الآن، عندما تختفي كل أشباحي. أراه بوضوح تام.”

كتب أحد المعجبين في التعليقات: “لكن لماذا اختار هذه الأغنية؟” وأضاف آخر: “كنت أتوقع منشورًا كهذا. أنت متوقع جدًا.” بينما علق شخص ثالث: “كأنه يقول: تزوجت وأنجبت طفلًا، لكن خطوبتها كانت كالطعنة في القلب. هذا واضح في عينيه.”

توقيت مثير للشكوك:

لم يقتصر الجدل على اختيار الأغاني فقط، بل أيضًا على توقيت المنشورات، حيث جاءت بعد أيام قليلة من إعلان سيلينا جوميز (32 عامًا) عن خطوبتها، وقبل هذه المنشورات، كان جاستن نادرًا ما يشارك صورًا شخصية على حسابه في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن رزق هو وهايلي بابنهما جاك في أغسطس.

علق أحد المتابعين قائلاً: “بالطبع كان سيشارك شيئًا الآن.” وأضاف آخر: “نعرف لماذا نشرت هذا.” بينما تساءل شخص ثالث: “بعيدًا عن المزاح، لماذا ينشر أغاني تتحدث عن الحبيبة السابقة؟ كان يمكنه تفادي هذا تمامًا.”

تفاصيل العلاقات السابقة:

بدأت علاقة سيلينا وجاستن في عام 2011 واستمرت بشكل متقطع حتى 2018، وخلال إحدى فترات انفصالهما، تواصل جاستن مع هايلي، وسرعان ما عادا لبعضهما بعد انتهاء علاقته بسيلينا، تمت خطبتهما في يوليو 2018 وتزوجا سرًا في سبتمبر من نفس العام، قبل إقامة حفل زفاف كبير بعد عام.

في المقابل، أكدت سيلينا علاقتها بـ بيني بلانكو (36 عامًا) في ديسمبر 2023، موضحة أنهما كانا معًا منذ ستة أشهر، وأعلنت سيلينا عن خطوبتهما في 11 ديسمبر، وحظي المنشور بإعجاب أكثر من 22 مليون شخص، من بينهم هايلي بيبر.