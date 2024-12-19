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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على 118 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بالمعهد الأزهري بالصفا

القافلة الطبية
القافلة الطبية
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نظمت جامعة بنها قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بالمعهد الأزهرى الابتدائي بقرية الصفا بمركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

وجاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتعاون مع الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف على إجمالي 118 حالة، وعمل 10 نظارات طبية بالإضافة إلى تحويل عدد من الحالات للعلاج بالمستشفى الجامعي.

تنظيم القافلة

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الدكتور عمرو الدخاخني المستشفى الجامعى بداية جديدة لبناء الإنسان رئيس جامعة بنها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان