اليوم.. «الساحل التعليمى» ينظم المؤتمر الـ25 لقسم المسالك البولية

ينظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي المؤتمر العلمى الـ 25 اليوم الخميس ، وذلك تحت عنوان "التعاون وإزالة العقبات بين الأقسام الطبية المختلفة" ، وذلك بالتعاون مع شعبة المناظير بجمعية جراحة المسالك البولية وبرعاية الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، وتحت اشراف الدكتور عبدالفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي ، ويترأس المؤتمر الدكتور محمد الاتربي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمى.

أوضح عبدالفتاح حجازى ، أن المؤتمر الذى يقام بالمدرج العلمي بالمستشفى، يضم نخبة من الاستشاريين والأساتذة في مجال تخصص جراحات ومناظير المسالك البولية والتخصصات الطبية المختلفة من مختلف الجامعات والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية المختلفة.

من جانبه أوضح د. محمد الأتربى رئيس المؤتمر، أنه سيتم مناقشة إجراء العمليات سواء من خلال المناظير أو من خلال عمليات الفتح الجراحي للمسالك البولية والتناسلية ، وذلك من خلال المحاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة وبث ڤيديوهات العمليات لأحدث التقنيات وورش عمل للمؤتمر في مجال جراحة المسالك البولية، كما سيتم أيضا مناقشة التعاون المثمر وازالة العقبات بين التخصصات الطبية المختلفة مما يعود بالنفع علي سلامة وصحة المرضي .