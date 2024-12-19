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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. «الساحل التعليمى» ينظم المؤتمر الـ25 لقسم المسالك البولية

د محمد الاتربى رئيس
د محمد الاتربى رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل
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ينظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي المؤتمر العلمى الـ 25 اليوم الخميس ، وذلك تحت عنوان "التعاون وإزالة العقبات بين  الأقسام الطبية المختلفة" ، وذلك بالتعاون مع شعبة المناظير بجمعية جراحة المسالك البولية وبرعاية الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، وتحت اشراف الدكتور عبدالفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي ، ويترأس المؤتمر الدكتور محمد الاتربي رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمى.

أوضح عبدالفتاح حجازى ، أن المؤتمر الذى يقام بالمدرج العلمي بالمستشفى، يضم نخبة من الاستشاريين والأساتذة في مجال تخصص جراحات ومناظير  المسالك البولية والتخصصات الطبية المختلفة من مختلف الجامعات والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية المختلفة. 
من جانبه أوضح د. محمد الأتربى رئيس المؤتمر، أنه سيتم  مناقشة إجراء العمليات سواء من  خلال المناظير أو من خلال عمليات الفتح الجراحي  للمسالك البولية والتناسلية ، وذلك من خلال المحاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة وبث  ڤيديوهات العمليات لأحدث التقنيات وورش عمل للمؤتمر  في  مجال جراحة المسالك البولية، كما سيتم أيضا مناقشة التعاون المثمر  وازالة العقبات بين التخصصات الطبية المختلفة مما يعود بالنفع علي سلامة وصحة المرضي .

التخصصات الطبية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار المؤسسات الطبية المعاهد التعليمية هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية جراحة المسالك البولية رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية سلامة وصحة المرضى قسم جراحة المسالك البولية مستشفى الساحل التعليمى