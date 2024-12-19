عرض الحلقة الأولى من مسلسل “فقرة الساحر” في أمسية رائعة

أقيم العرض الأول والحصري لمسلسل فقرة الساحر فندق ماريوت الزمالك، في أمسية ساحرة مليئة بالإبداع والفن، والعمل منتظر من الجمهور نظرا لقصته التي جذبت أنظار محبي الدراما، حيث تدور أحداث المسلسل باختصار عن 3 أصدقاء يقومون بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة دقيقيه وممتعة ويتورطون في عالم الجريمة، وأبطال المسلسل هم أسماء جلال، طه دسوقي، وعلي قاسم.

حضر الحفل نخبة من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا، إلى جانب أبطال وصناع المسلسل، وكذلك أبطال فيلم “الحريفة”، مما أضفى على الأمسية أجواءً احتفالية استثنائية، وعرضت الحلقة الأولى في الأمسية والتي تدور حول مغامرة مشوقة لسرقة لوحة قديمة، والحلقة الأولى من المسلسل كانت ممتعة ومليئة بالإثارة، حيث تدور أحداثها حول سرقة لوحة أثرية نادرة وتهريبها خارج مصر.

بأسلوب مشوق يمزج بين الغموض والإثارة، تمكن المسلسل من جذب انتباه الحضور منذ اللحظة الأولى، بفضل السيناريو الذكي، والإيقاع السريع، والأجواء المشابهة للمسلسلات الأجنبية، جعلت الحلقة تجربة فريدة من نوعها في الدراما العربية، فالحلقة الأولى قدمت بداية قوية ومثيرة للاهتمام، تضع العمل في مقدمة المسلسلات المنتظرة هذا الموسم، إذا كنت من عشاق الدراما الغامضة والإثارة، فلا تفوّت مشاهدة هذا العمل الذي يعد بمزيد من التشويق في الحلقات القادمة.



كيمياء رائعة بين أبطال العمل

ما يميز “فقرة الساحر” بشكل خاص هو الكيمياء القوية بين أبطاله الثلاثة الرئيسيين، الذين قدموا أداءً متناغمًا وحقيقيًا، التفاعل بينهم أضفى على الأحداث واقعية وجاذبية، مما جعل الشخصيات أكثر قربًا من المشاهدين، لا شك أن هذا الثلاثي سيكون محور الحديث في الأيام القادمة بفضل أدائهم المميز.

أمسية فنية لا تُنسى

حفل العرض الأول في ماريوت الزمالك كان بمثابة احتفال فني رائع، حيث توافد الحاضرون من مشاهير الفن والإعلام للتعبير عن دعمهم للعمل الجديد، والحفل تميز بأجوائه الدافئة والودية، مع لقاءات ممتعة بين نجوم المسلسل ونجوم فيلم “الحريفة”، مما أتاح للحضور فرصة للتفاعل ومشاركة الحماس تجاه الأعمال الجديدة.

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