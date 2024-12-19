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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الجلالة تهنئ الدكتور حسن حرب بفوزه بجائزة وزير الخارجية الياباني 2024

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يتقدم مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، برئاسة الدكتور عادل العدوي، بخالص التهاني إلى الدكتور حسن كمال حرب، مدير مركز السلام التذكاري بالجامعة، بمناسبة فوزه بجائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2024، تقديرًا لجهوده البارزة في تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر واليابان، ومسيرته الأكاديمية الحافلة بالعطاء والإنجازات.

ويأتي هذا التكريم المستحق تتويجًا لمسيرة أكاديمية متميزة امتدت لسنوات، حيث أسهم الدكتور حسن كمال حرب في إطلاق مبادرات تعليمية وثقافية، وتنظيم مؤتمرات دولية وندوات متخصصة في مجالات السلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى الأبحاث المشتركة وبرامج التبادل الطلابي التي ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

وفي هذه المناسبة، أعرب مجلس أمناء جامعة الجلالة، ممثلا عن إدارة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والطلاب، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتشجيع التميز الأكاديمي ودعم الكفاءات العلمية التي تمثل الجامعة في المحافل الدولية، متمنين لدكتور حسن حرب مزيدًا من النجاحات والإنجازات العالمية في مسيرته الأكاديمية والمهنية.

مجلس أمناء جامعة الجلالة مجلس أمناء جامعة وزير الخارجية الياباني والتنمية المستدامة مصر واليابان