السيسي يشارك في افتتاح فعاليات قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي.

وانطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع.

كما أنه من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان.