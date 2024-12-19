تعيين جيوثي باثولا مديرًا إداريًا لشبكة المشرق العالمية

أعلن المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين جيوثي باثولا في منصب المدير الإداري لشبكة المشرق العالمية (MGN) والمدير الإداري لعمليات الشبكة في الهند.

وستتولى جيوثي الإشراف على عمليات شبكة المشرق العالمية، التي تمثل منصة القوى العاملة الموزعة للبنك، إلى جانب إدارتها التشغيلية في كل من الهند، باكستان، ومصر، ويهدف هذا الدور إلى تعزيز استقطاب المواهب، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات مبتكرة تدعم استراتيجية البنك الرقمية والتشغيلية.

وتتمتع جيوثي بخبرة مهنية تزيد عن 20 عامًا في مجالي الخدمات المصرفية والتكنولوجيا قبل انضمامها إلى المشرق، شغلت منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة UBS India Service Co، حيث أشرفت على عمليات دمج "كريدي سويس" ضمن UBS، كما تولت مناصب قيادية في "كريدي سويس" بسنغافورة والهند، ركزت خلالها على إدارة البرامج العالمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

مارك إدواردز، رئيس مجموعة العمليات في المشرق، أعرب عن ثقته بجيوثي قائلاً: "نحن سعداء بانضمام جيوثي كمدير عالمي لشبكة المشرق العالمية ومدير إداري للشبكة في الهند، خبرتها العميقة في الخدمات المصرفية والتكنولوجيا تجعلها الخيار الأمثل لقيادة شبكة المشرق العالمية وتطويرها كأداة استراتيجية تدعم عمليات البنك، ونحن واثقون بأن خبرتها وإنجازاتها ستساهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحقيق المزيد من الابتكار لخدمة عملائنا حول العالم".

وأعربت جيوثي باثولا عن سعادتها بهذا التعيين قائلة: "يشرفني الانضمام إلى المشرق، المؤسسة الرائدة ذات الإرث العريق في القطاع المصرفي، إن التزام البنك بالابتكار والتميز التشغيلي يشكل دافعاً رئيسيا لي، ويتماشى مع مسيرتي المهنية، واتطلع إلى العمل مع فرق العمل المتميزة في شبكة المشرق العالمية لتحقيق رؤية البنك وتعزيز نموه عالميًا".

وتتميز جيوثي برؤية ريادية واضحة، إذ سبق لها أن أسست وأدارت مطعمين في مومباي، وتحمل شهادة في هندسة الإلكترونيات من جامعة جواهر لال نهرو التكنولوجية في حيدر أباد، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سنغافورة الوطنية.