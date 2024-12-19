السيسي يتوسط الصورة التذكارية لقادة قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي الصور التذكارية.

واستقبل الرئيس السيسي القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي؛ حيث انطلقت بالعاصمة الجديدة اليوم، فعاليات قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي في نسختها الحادية عشرة.

وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 فى نسختها الحادية عشرة التى تناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.

وعقد أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجموعة وتم تحديد موضوع الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد المستقبل ليكون الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع، كما من المقرر على هامش هذه القمة عقد اجتماع خاص على مستوى رؤساء الدول لاستعراض الوضع في فلسطين ولبنان.