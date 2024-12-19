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الخميس 19 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط خادمة أجنبية بتهمة سرقة ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون

الخادمة المتهمة
الخادمة المتهمة
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط خادمة أجنبية لسرقتها ذهب وملابس من داخل شقة بالزيتون.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامها بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والملابس) من داخل شقة سكنية "محل عملها"، وبحوزتها (جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها - مبلغ مالى" من متحصلات بيع بعض المشغولات الذهبية" – كمية من الملابس)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط باقى المسروقات المستولى عليها .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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