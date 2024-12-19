زيلينسكي: مرشح مبعوث ترامب للسلام سيزور أوكرانيا يناير المقبل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كيث كيلوج، الذي رشحه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مبعوثا للسلام في أوكرانيا، سيزور البلاد قبل تنصيب ترامب في يناير، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا كييف إندبندنت" اليوم الخميس.

وفي اليوم السابق، ذكرت وكالة "رويترز"، أن كيلوج يخطط لزيارة كييف والعديد من العواصم الأوروبية قبل أن يتولى ترامب منصبه في 20 يناير في إطار جهود الإدارة الجديدة لمعالجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مصدران رفضا الكشف عن هويتهما لـ"رويترز": إن كيلوج لا ينوي السفر إلى موسكو خلال هذه الرحلة.

وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، "الزيارة إلى أوكرانيا ستجرى في أوائل يناير، ونحن ننتظر كيلوج، وبعد ذلك سنتحدث عما كان يقصده،" في إشارة إلي تصريحات كيلوج الأخيرة حول محادثات السلام المحتملة بين أوكرانيا وروسيا.

وتعهد ترامب بإنهاء الحرب بسرعة لكنه لم يقدم تفاصيل عن الكيفية التي يخطط بها للقيام بذلك، وفي أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه في الانتخابات، أعرب ترامب عن نيته إحراز تقدم نحو السلام.