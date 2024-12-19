البابا تواضروس يترأس حفل جامعة هولي صوفيا لتخريج دفعة 2024

تحتفل جامعة هولي صوفيا الأرثوذكسية ، بتخريج دفعة ٢٠٢٤م، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة الأنبا دافيد أسقف نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس الجامعة .

وقالت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، بان الجامعة أنشئت عام 2019 ، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ونائبه الأنبا دافيد أسقف نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن جامعة هولي صوفيا قد أسسها القمص الدكتور ابراهام عزمي (مارس الطب البشري بالولايات المتحدة لعدة سنوات قبل رسامته كاهناً ثم درس الدكتوراة في كيفية إنشاء جامعات مسيحية من جامعة سي سي يو بفلوريدا) وأخذ تأسيسها عدة سنوات على عدة مراحل وتم افتتاحها في 1 يوليو 2019 وتم البدء الدراسي بها في 2 سبتمبر 2019. وحالياً يشغل القمص د. إبراهام عزمي منصب عميد الجامعة الإداري.

وتم تسجيل الجامعة في 11 سبتمبر 2023 بالحكومية الأمريكية بولاية كونيكتيكت كجامعة قبطية ارثوذكسية تعتي بنشر الفكر الأبائي القبطي الأرثوذكسي.