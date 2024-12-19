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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يترأس حفل جامعة هولي صوفيا لتخريج دفعة 2024

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تحتفل جامعة هولي صوفيا الأرثوذكسية ، بتخريج دفعة ٢٠٢٤م، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومشاركة الأنبا دافيد أسقف نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس الجامعة .

وقالت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الخميس، بان الجامعة أنشئت عام 2019 ، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ونائبه الأنبا دافيد أسقف نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن جامعة هولي صوفيا قد أسسها القمص الدكتور ابراهام عزمي (مارس الطب البشري بالولايات المتحدة لعدة سنوات قبل رسامته كاهناً ثم درس الدكتوراة في كيفية إنشاء جامعات مسيحية من جامعة سي سي يو بفلوريدا) وأخذ تأسيسها عدة سنوات على عدة مراحل وتم افتتاحها في 1 يوليو 2019 وتم البدء الدراسي بها في 2 سبتمبر 2019. وحالياً يشغل القمص د. إبراهام عزمي منصب عميد الجامعة الإداري.

وتم تسجيل الجامعة في 11 سبتمبر 2023 بالحكومية الأمريكية بولاية كونيكتيكت كجامعة قبطية ارثوذكسية تعتي بنشر الفكر الأبائي القبطي الأرثوذكسي.

جامعة هولي صوفيا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا دافيد أسقف نيويورك الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية