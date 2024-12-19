4 أفلام عربية ضمن عروض أيام قرطاج السينمائية

شهدت مجموعة من الأفلام العربية عروضها ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وهي: "سودان يا غالي"، "وراء الجبل"، "قرية قرب الجنة"، و"بنات عبد الرحمن".

وخلال عرض "سودان يا غالي" قدم الفيلم منتجه تاو غيغا، وأدارت الندوة النقاشية عقب العرض مونتيرة الفيلم الشهيرة غلاديس جوجو.

حضر عرض "قرية قرب الجنة" مخرجه مو هاراوي الذي قدّم الفيلم وشارك ندوة نقاشية مع الجمهور.

﻿وبالنسبة لفيلم "بنات عبدالرحمن" فقد حضر مخرجه زيد أبو حمدان العرض وشارك في الندوة النقاشية التي أُقيمت عقب العرض مع جمهور متحمس لمعرفة المزيد عن الإلهام وراء صناعة الفيلم.

"سودان يا غالي" سيناريو إخراج هند المدب وهو إنتاج فرنسي تونسي مشترك، ويقدم صورة جماعية لجيل يناضل من أجل الحرية بكلماته وقصائده وهتافاته. يتتبع الفيلم الوثائقي خمسة ناشطين سياسيين سودانيين شباب وهم يكافحون للإطاحة بالنظام العسكري في البلاد في السنوات المضطربة التي سبقت الحرب الأهلية السودانية ونفيهم اللاحق.

أما فيلم "قرية قرب الجنة" من تأليف وإخراج مو هاراوي، وتدور أحداث الفيلم في قرية صومالية عاصفة، يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم.