صورة تذكارية للسيسي مع القادة المشاركة في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة المشاركين في فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، قبيل انطلاق القمة التي تستضيفها مصر وتعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي، قد استقبل القادة المشاركين في القمة، عقب وصوله مقر انعقاد القمة، والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

ووصل أمس الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي «D8»، والتي تستضيفها القاهرة.

وأنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

واجتمع مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8" - أمس الأربعاء- بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.