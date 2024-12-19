كشف ملابسات سرقة هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات سرقة هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتعود الواقعة فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من “مالك مكتبة بدائرة القسم” باكتشافه سرقة هاتف المحمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم "الهاتف المحمول المستولى عليه"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المحمول المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.