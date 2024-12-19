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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

حكيم وروبي يحييان حفلًا غنائيًا كبيرًا في أوبن إير مول مدينتي غدًا

البوابة نيوز
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يستعد أوبن إير مول مدينتي لاستضافة حفل غنائي مميز غدًا الجمعة، الموافق 20 ديسمبر 2024، يحييه نجم الأغنية الشعبية حكيم والفنانة المتألقة روبي، في ليلة من المتوقع أن تكون مليئة بالحماس والطرب.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية التي ينظمها المول كل أسبوع. 

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، حيث سيقدم النجمان مجموعة من أبرز أغانيهما التي يعشقها الجمهور.

وأعلنت صفحة جهاز مدينتي عن طرح تذاكر الحفل عبر https://tinyurl.com/3rxkmxvv، مع استعدادات كبيرة لضمان تجربة ممتعة وآمنة لجميع الحضور.
 

اوبن اير مول مدينتي حكيم روبي طلعت مصطفى