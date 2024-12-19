محافظ أسوان يلتقي ممثلي أهالي قرية غرب سهيل لبحث مطالبهم.. صور

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن هناك جهودا مكثفة وتنسيق متواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة متكاملة للتطوير الشامل لقرية غرب سهيل بمركز أسوان ليتم تحويلها إلى أكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والاستشفائية والسفارى ولتصبح إحدى المزارات المهمة على برامج الشركات السياحية.

لقاء محافظ أسوان بممثلي أهالي قرية غرب سهيل

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع ممثلى أهالى قرية غرب سهيل لمناقشة المطالب والاحتياجات الجماهيرية وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى مسئولى الإدارات التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية.

تشكيل لجنة فنية برئاسة معاون المحافظ للمشروعات للقيام بالمعاينة الميدانية

وخلال اللقاء كلف الدكتور إسماعيل كمال بتشكيل لجنة فنية برئاسة معاون المحافظ للمشروعات للقيام بالمعاينة الميدانية وتفقد القرية لإعداد المقايسات الفنية اللازمة لإجراء أعمال التطوير والتجميل والرصف اللازمة للمدخل والطرق والميادين الرئيسية ، مع الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لإضفاء الوجه الجمالى للقرية، بجانب إعداد دراسة متكاملة لتطوير السوق السياحى وتدعيمه بالإنترلوك وإنشاء مظلات وتندات تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى إستكمال الأعمال الإنشائية بمحطة الرفع مع سرعة الانتهاء من إنشاء خطوط الطرد وشبكات الانحدار الجارى تنفيذها ضمن مشروع توصيل الصرف الصحى بالقرية .

وخلال اللقاء أوضح المحافظ على أنه سيتم التواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لإدراج مشروع تطوير الملعب خماسى بنادى القرية ضمن الخطة المالية لمديرية الشباب وذلك لإتاحة الفرصة للأهالى لممارسة أنشطتهم والمشاركة فى البطولات والمنافسات الرياضية بالشكل المطلوب .

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل لبحث توفير دوريات شرطية ثابتة ومتحركة لبسط الأمن والأمان بمختلف الأرجاء بالقرية .

كما كلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع تنسيقى لبحث ومراجعة خطوط السير بالقرية لضمان توفير العدد الكافى من سيارات السرفيس اللازمة لتيسير انتقالات الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب .

ووجه مسئولى الكهرباء بسرعة مراجعة أداء المحولات الكهربائية ورفع الجهود الكهربائية المغذية للقرية ومنازلها ، ومن جانبهم أشاد ممثلى أهالى قرية غرب سهيل بجهود محافظ أسوان وحرصه على الاستماع لمطالبهم وجديته وتفاعله السريع لتلبيتها على الوجه الأكمل. مؤكدين على مساندتهم لكافة الجهود التنفيذية لاستكمال أى مشروعات تنموية وخدمية تحقق الصالح العام وتعود بالنفع والإيجاب للجيل الحالى والأجيال القادمة.

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