حوار مطول بين الرئيس السيسي وأمين جامعة الدول العربية قبيل انطلاق قمة الدول الثماني النامية

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادة المشاركين في فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تستضيفها مصر وتعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاستقبال حوار مطول بين الرئيس السيسي، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتأتي القمة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول النامية.

وتوجه رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة في القمة التي تنطلق في القاهرة.

ووصل أمس الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي «D8»، والتي تستضيفها القاهرة .

وقد أنشئت منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتضم بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران.

واجتمع مجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي "D8" - أمس الأربعاء- بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة الوضع في غزة إلى جانب قضايا إقليمية أخرى على هامش القمة بالعاصمة المصرية القاهرة للمجموعة.