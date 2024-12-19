جامعة حلوان تنظم مهرجان الرياضة للجميع لطلابها

نظمت إدارة النشاط الرياضي قسم الرياضة للجميع بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المهرجان الترويجي لطلاب "مهرجان الرياضة للجميع"، وذلك في الألعاب التالية: مهارات كرة القدم - تنس الطاولة - شد الحبل - مصارعة الذراعين - نط الحبل - رمي السهام - الألعاب الشعبية (دومينو - شطرنج - طاولة) طلبة وطالبات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشارك في المهرجان طلاب الجامعة من الكليات المختلفة بإجمالي 300 طالب، و150 طالبة في الألعاب المختلفة وكان هناك تفاعل من جميع الطلاب أثناء تنفيذ جميع المسابقات وبعد الانتهاء من المسابقات تم توزيع الجوائز على الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في الألعاب المختلفة (طلبة - طالبات)، وأبدى الطلاب سعادتهم بتنظيم مثل هذه الفعاليات مقدمين الشكر لقيادات الجامعة لاهتمامهم الواسع بالأنشطة الطلابية.

وتكمن أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين الصحة النفسية والجسدية، و غرس قيم العمل الجماعي والانتماء بين الطلاب.

ويأتي هذا المهرجان ضمن جهود الجامعة لتنمية مهارات الطلاب الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بانتظام.

وقام بتحكيم المهرجان الدكتور صابر عبد الغني، والكابتن محمد عوض، والكابتن محمد الطناحي، والكابتن عمرو جلال، والكابتن مؤمن أحمد، والكابتن أحمد المالكي، والكابتن أحمد إبراهيم، والكابتن أحمد عبد الناصر، والكابتن بدر فريد، والكابتن سلفيا ثروت، والكابتن إبراهيم عطية، والكابتن طارق العشري، والكابتن محمد رياض، والكابتن سيد دياب، والكابتن أشرف يوسف، والكابتن محمد هاشم.