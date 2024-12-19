بث مباشر.. انطلاق فعاليات قمة الدول الثماني بمشاركة السيسي

يقدم لكم موقع "البوابة نيوز" بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، والتي تُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستمر مصر في رئاسة أعمال القمة تحت قيادة الرئيس السيسي حتى نهاية العام المقبل.

وتسلَّم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أمس الأربعاء، رئاسة الدورة الحالية للمجموعة من جمهورية بنجلاديش، الرئيس السابق للقمة.

تناقش القمة، التي يشارك فيها قادة الدول الأعضاء: مصر، بنجلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، سبل التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة. كما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) القمة بدعوة من الرئيس السيسي، حيث يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية حول مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.

كانت القاهرة قد شهدت، الثلاثاء الماضي، انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى المفوضين، بينما اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء، أمس الأربعاء، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

تأسست منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) عام 1997 في إسطنبول، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وهي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا. تهدف المنظمة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مستويات المعيشة، من خلال التركيز على قطاعات رئيسية مثل الزراعة، التجارة، النقل، الصناعة، الطاقة، والسياحة.

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