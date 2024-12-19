مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث تصادم في الفيوم

شهد طريق قرية الريان الزراعي بدائرة مركز شرطة مركز يوسف الصديق، حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن وفاة شاب وإصابة 2 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق الفيوم قرية الريان الزراعي، ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجتين ناريتين على طريق قرية الريان الزراعي، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى، "ع . ب" 18 سنة، ومقيم بقرية حمزاوي، وإصابة " خ .ك " 22 سنة و" ف. ك " 21 سنة، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرته بالفيوم.