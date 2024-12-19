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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يلتقي أهالي العبابدة بدراو

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بأهالي العبابدة بدراو
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التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في لقاء ودي بعدد من أهالي العبابدة بمركز دراو، وذلك في حضور عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ العبابدة، وأعضاء مجلس الشيوخ حسين عبد المجيد، وخالد العوني، فضلا عن القيادات الدينية والتنفيذية.

محافظ أسوان يلتقي أهالي العبابدة بدراو

مواصلة الزيارات الميدانية للمراكز والمدن

أكد الدكتور إسماعيل كمال حرصه على مواصلة الزيارات الميدانية لكافة المراكز والمدن للوقوف من أرض الواقع على المطالب والاحتياجات والمشاكل الجماهيرية لسرعة التدخل، ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها.

ولفت إلى أن ذلك يساهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتم تنفيذه من خلال المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتكون بالجودة المطلوبة.

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