تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تمكنت حملة تفتيشية بمديرية التموين في الغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز، في مركز السنطة، خلال 24 ساعة.

وتضمنت الحملة التي أشرف عليها أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر السنطة، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وتأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذا الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.