التموين 2024.. إنجازات في دعم المواطن وتعزيز الأمن الغذائي

تعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث تعمل على توفير الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان تحقيق الأمن الغذائي للجميع، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وشهد العام الحالي 2024، نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة للوزارة؛ حيث تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، ونستعرض في السطور التالية حصاد الوزارة وأبرز ما قدمته خلال العام الحالي.

أولًا: استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين

الخبز المدعم: تقديم 94.9 مليار رغيف سنويًا لـ 69.5 مليون مستفيد بتكلفة 98 مليار جنيه.

السلع التموينية: توفير 30 سلعة أساسية لـ 61.5 مليون مستفيد بتكلفة 36 مليار جنيه، بإجمالي دعم 134 مليار جنيه.

المنافذ التموينية: 40 ألف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

اللحوم والسلع الحرة: بيع اللحوم بأسعار تنافسية وتنظيم معارض موسمية (أهلاً رمضان/مدارس وغيرها).

البطاقات التموينية: إعادة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء وتخفيض أسعار البيض.

ثانيًا: الاحتياطي الاستراتيجي

توفير مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر.

توريد 3.43 مليون طن قمح محلي لعام 2024 وتنويع منشأ الأقماح لتقليل المخاطر الجيوسياسية.

ثالثًا: المشروع القومي للصوامع

زيادة السعة التخزينية للصوامع من 3.4 إلى 6 ملايين طن.

تجهيز الصوامع لاستقبال وصرف الحبوب عبر النقل النهري والسكك الحديدية.

تطوير صومعة طهطا وزيادة أسطول النقل.

رابعًا: الابتكار التكنولوجي

ميكنة تداول الأقماح ومتابعة حركة السلع.

دمغ المصوغات بالليزر وتطوير معامل القياس.

خامسًاً: ضبط الأسواق والأسعار

تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية.

تعزيز المعروض من السلع واللحوم والتصدي للاحتكار.

سادسًا: تطوير الشركات القابضة وشبكات التوزيع

ميكنة وربط نظم معلومات 6 شركات بميزانية 750 مليون جنيه لتطوير 1401 موقع.

سابعًا: مشروع جمعيتي

افتتاح 259 منفذ جديد ضمن المرحلة الخامسة بإجمالي 8474 منفذ وتوفير 25,422 فرصة عمل.

ثامنًا: تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن

تطوير 44 فرعاً ليصبح الإجمالي 359 مجمعاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

تاسعًا: تطوير مكاتب التموين

تحويل 9 مكاتب إلى مراكز خدمة مطورة، ليصل الإجمالي إلى 405 مركزاً.

عاشرًا: المناطق التجارية الجديدة

إنشاء مراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبني سويف باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار جنيه.

حادي عشر: أسواق اليوم الواحد

تنظيم 24 سوقاً في 15 محافظة لتقليل حلقات التداول الوسيطة.

ثاني عشر: الرقابة على الأسواق

تحرير 458,458 محضراً لضبط مخالفات المخابز والأسواق ومنع الاحتكار.

ثالث عشر: القرارات الوزارية

إصدار 43 قرارًا لإعادة هيكلة العمل، من بينها تنظيم عمل المخابز ومنظومة تداول السلع.

رابع عشر: دعم القطاع الخاص

توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لتطوير القطاعات التموينية والغذائية.

خامس عشر: الجولات التفقدية

تفقد المشروعات التموينية في عدة محافظات مثل الإسكندرية، الفيوم، الغربية، ومرسى مطروح.

وتأتي تلك الجهود في إطار خطة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة التموين بشكل شامل ومستدام.