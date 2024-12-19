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الخميس 19 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد مركز شباب المساعيد بالعريش

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يتفقد مركز شباب المسا
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تفقد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء مركز شباب المساعيد بملعب خماسي، ليطمئن على عوامل الأمن والسلامة لأبنائنا من المترددين، والانضباط بها والخدمات التي يقدمها المركز، من أنشطة رياضية واجتماعية وترفيهية لمختلف الفئات العمرية.

وأشار حسن عبد الوهاب إلى أن توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ،بضرورة المتابعة المكثفة والدورية لجميع الهيئات لضمان سير العمل وانضباط العاملين وتذليل وتيسير كافة المعوقات، بما يخدم مصلحة النشء والشباب في المحافظة، وأكد على مواصلة جولاته التفقدية في الفترة المقبلة لتغطية جميع المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد عبد الوهاب على مواصلة جولاته خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة مُعدة مسبقاً لتشمل جميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الهيئات الشبابية والرياضية الشباب والرياضة بشمال سيناء وزير الشباب والرياضه واللواء