إطلاق قافلة إرشادية لتقديم الدعم الفني لمزارعي السويس

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، قافلة زراعية إرشادية متكاملة بمحافظة السويس.

وانطلقت فعاليات القافلة بجمعية العمدة بالجناين، بحضور مهندسو الإدارات المركزية للإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، والبساتين وعدد من الخبراء والباحثين من مركز البحوث الزراعية ومراقبة استصلاح الأراضي، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ومديري الإدارات بالمديرية.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل الدائم والمستمر معهم، والنزول إلى الحقول والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور.

وأشار عزوز إلى جهود مهندسو الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، والقوافل الإرشادية والحملات التي يتم تنفيذها بالمراكز الإرشادية، لتوصيل التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين، بهدف مساعدة المزارع في الحصول على أعلى جودة وانتاجية من محصوله بما يساعد في زيادة دخله، مشيرا إلى استمرار تلك الجهود في كافة الحقول بجميع قرى مصر، لدعم المزارعين.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة حنان عبد اللطيف مدير مديرية الزراعة بالسويس، الخطة الإرشادية للمديرية خلال الموسم الحالي، والتي تشمل: سلسله من الندوات الإرشادية لحث المزارعين على زراعة مساحات أكبر من القمح، وذلك لزيادة الانتاجيه، فضلا عن زراعة 55 حقل إرشادي لمحصول القمح وزراعتها والمرور عليها وعلى الزراعات المجاورة واعطاء التوصيات الفنيه اللازمة لتلك الفترة من عمر النبات لمزارعي الحقول الارشادية.

وأضافت أنه من المقرر أيضا متابعة زراعة 220 فدان التي تم تسويتها بالليزر بالمجان لمحصول القمح ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، بعدد من القرى، وإعطاء التوصيات الفنية اللازمة لتلك الفترة من عمر النبات، فضلا عن إعداد سلسلة من القوافل الإرشادية لمحاصيل: الطماطم، المانجو، الزيتون، الموالح، النخيل، الخضر، لزيادة الإنتاجية منها، فضلا عن عدد من الندوات الإرشادية حول التغيرات المناخية ومكافحة الحشائش.

وشملت الندوات الإرشادية التي قدمتها القافلة موضوعات: أمراض المانجو، المتابعة الدقيقة للتغيرات المناخية، العفن الهبابي في المانجو، مكافحة سوسة النخيل، وآفات المانجو.