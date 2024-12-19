هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 30,349.33 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.52%، مسجلًا 13,339.5 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.85%، وصولًا إلى 8,348.18 نقطة، كما انخفض أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستوى 11,452.66 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.42%، وصولًا إلى مستوى 3,122.3 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى 37,424.55 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.61%، وصولًا إلى 6,672.49 نقطة.