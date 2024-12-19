اليوم.. طقس معتدل وأمطار غزيرة على بعض المحافظات تمتد للقاهرة الكبرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم الخميس، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على محافظة مطروح، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية مساء على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10 درجات.