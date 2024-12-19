قبل انطلاق الجولة الـ13.. تعرف على ترتيب دوري الكرة النسائية

يتصدر الفريق الأول لنادي الأهلي للكرة النسائية بقيادة الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق، الدوري المصري الجاري حاليا، وذلك بـ30 نقطة جمعها من خلال 11 مباراة خاضها فاز في 10 مباريات منها.

يأتي بعده في المركز الثاني وادي دجلة بـ 25 نقطة جمعها في 10 مباريات، وزد في المركز الثالث بـ25 نقطة جمعها في 11 مباراة، ليأتي بعدهم نادي مسار بفارق نقاط 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات، وفي المركز الخامس البنك الأهلي بفارق 22 نقطة جمعها في 9 مباريات .

أما عن نادي الزمالك فيأتي في المركز السادس بـ21 نقطة جمعها في 9 مباريات.

وتنطلق اليوم الخميس، أولى مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري .

وتشهد الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري مواجهات قوية يأتي أبرزها فريق الزمالك ضد الجونة ، والأهلي ضد بالم هيلز، ومسار ضد زد إف سي.

ترتيب دوري الكرة النسائية

الأهلى 30 نقطة

وادى دجلة 25 نقطة

زد 25 نقطة

مسار 24 نقطة

البنك الأهلى 22 نقطة

الزمالك 21 نقطة

مودرن سبورت 19 نقطة

المقاولون العرب 16 نقطة

الطيران 14 نقطة

بيراميدز 12 نقطة

الجونة 10 نقاط

المصرى 7 نقاط

بالم هيلز 6 نقاط

المعادى واليخت 6 نقاط

إنبى نقطتين

اتحاد بسيون نقطة

الاتحاد السكندرى نقطة