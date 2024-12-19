أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن مدفعية الاحتلال تقصف الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسلون باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" تجمعًا للمواطنين في حي الزهور شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون نتيجة قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة درويش.

وشهد مخيم جباليا شمال القطاع غارات جوية مكثفة نفذتها طائرات الاحتلال الحربية، مستهدفة مربعات سكنية في منطقة الخلفاء، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار.

ووفق حصيلة غير نهائية، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد 45,097 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين.

ولا تزال آلاف الجثث عالقة تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.