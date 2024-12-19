الذهب يتراجع بأكثر من 2% بعد خفض الفائدة

هبط الذهب أكثر من 2% إلى أدنى مستوى في شهر عقب قرار مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا، وذلك بعدما أشار البنك إلى أنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض، مما عزز الدولار وعوائد السندات.

وبحسب رويترز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 2589.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2056 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2653.30 دولار.

أسعار الفائدة

وقال تاي وونغ، وهو متعامل مستقل في المعادن "الأسواق تتسلق جدار القلق عند الإغلاق مع إشارة (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم) باول إلى فترة من خفض أبطأ لأسعار الفائدة وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في التضخم. تكتسب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع الآن أهمية أكبر".

وأصدر الاحتياطي الاتحادي توقعات جديدة تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين في العام المقبل وسط ارتفاع التضخم.

التضخم

وقال باول إن صناع السياسات في البنك يريدون رؤية تقدم أكبر في خفض التضخم أثناء النظر إلى مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وقفز مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

السياسات النقدية

وسيترقب المتعاملون الآن بيانات رئيسية عن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في الأيام القليلة المقبلة وقد يكون لها تأثير أكبر في صياغة السياسات النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.5 بالمئة إلى 29.45 دولار للأوقية، وهبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 919.25 دولار، وهوى البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 906.88 دولار.